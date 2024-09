Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Index-Performance im Blick

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,91 Prozent auf 4.871,54 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,108 Prozent auf 4.832,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4.827,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4.871,56 Punkte, das Tagestief hingegen 4.832,82 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Stand von 4.840,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4.880,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 4.295,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,95 Prozent zu. Bei 5.121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4.380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,17 Prozent auf 29,97 EUR), Siemens (+ 2,10 Prozent auf 166,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,67 Prozent auf 92,60 EUR), Stellantis (+ 1,39 Prozent auf 13,76 EUR) und BASF (+ 1,27 Prozent auf 44,11 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 26,74 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,06 Prozent auf 485,60 EUR), Enel (+ 0,03 Prozent auf 7,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 208,40 EUR) und SAP SE (+ 0,45 Prozent auf 201,05 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.015.459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,773 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Stellantis-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net