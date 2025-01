Börse Frankfurt-News: ETFs: "Kaum Gewinnmitnahmen vor dem Ausverkauf"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Im Vorfeld des gestrigen Ausverkaufs bei vielen Tech-Aktien wurde bei Aktien-ETFs an der Börse Frankfurt kräftig eingekauft. Besonders gefragt: US-Indexfonds. Regen Handel auf beiden Seiten gibt es im Bereich der Krypto-ETNs.

28. Januar 2025. In der abgelaufenen Woche, als der "KI-Schock" aus China noch nicht absehbar war, haben die Anlegerinnen und Anleger bei den an der Börse Frankfurt gehandelten ETFs weiter fleißig zugegriffen. "Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf Käufe", bilanziert Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet von "50 Prozent mehr Käufen als Verkäufen", was der bis Freitag noch positiven Aktienmarktentwicklung geschuldet sein könnte. Reges Kaufinteresse zeigt sich vor allem bei "World-Produkten" wie dem Xtrackers MSCI World EUR Hedged (IE000ONQ3X90), dem iShares Core MSCI World EUR Hedged (IE00BKBF6H24) und dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (IE000FPWSL69).

"Raus aus den ESG-Produkten"

Neben dem insgesamt fast schon traditionell starken Interesse an globalen Index-Trackern stellt Mohr eine überdurchschnittlich ausgeprägte Nachfrage nach US-Aktien-ETFs fest. "Die US-Indexfonds liegen mit 40 Prozent Anteil weit vorne und es gibt diesmal kaum Gewinnmitnahmen". Stark gekauft werden vor allem der iShares S&P 500 (IE00B5BMR087) und der Amundi Nasdaq (LU1681038599). Heinrich beobachtet zudem einen ganz speziellen Trend bei den US-Indexfonds: "Interessanterweise geht der Tausch raus aus ESG-Produkten und rein in Nicht-ESG Produkte weiter". Während der iShares MSCI USA EUR Hedged (IE00BZ173V67) und der iShares MSCI USA ESG Enhanced (IE00BHZPJ890) eher verkauft werden, greifen die Anlegerinnen und Anleger beim Invesco S&P 500 EUR Hedged (IE00BRKWGL70) und dem UBS S&P 500 (IE00B7K93397) zu.

Europäische Aktien-ETFs sind "trotz der zuletzt starken Performance aktuell nicht so gefragt", wie Heinrich berichtet. Auch Mohr erklärt, dass in Europa und Deutschland "deutlich weniger los ist". Vereinzelt kommt es zu Engagements bei dem Xtrackers EURO STOXX 50 (LU0274211217), daneben gibt es aber auch einige Abgaben in Indexfonds.

Technologie und Rüstung bleiben gesucht

Bei den Branchen-ETFs dominieren unverändert die Tech-Tracker. Gesucht sind vor allem der iShares S&P 500 IT Sector (IE00B3WJKG14) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727). Spannend wird sein, inwieweit der durch den KI-Erfolg des chinesisches Start-ups Deepseek ausgelöste Ausverkauf bei amerikanischen und europäischen Tech-Aktien das Nachfrageverhalten in diesem Segment beeinflussen wird. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, sieht abseits der Tech-Branche "weiterhin regelmäßiges Kaufinteresse bei den potenziellen Kriegsgewinnlern". Gesucht sind der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (IE000M7V94E1).

Geldmarkt-ETFs als "modernes Verrechnungskonto"

Im Bereich Anleihen herrscht auf Seiten den "Overnight-ETFs" unverändert viel Aktivität. "Hier wird fleißig gehandelt, um Cash-Positionen zu parken und das Geld dann wieder zu investieren", berichtet Mohr von ständigen Käufen und Verkäufen für die Produkte von Amundi (FR0010510800) und Xtrackers (LU0290358497). "Die Kunden wollen hier ein bisschen mehr als beim Tagesgeld mitnehmen". Stark gekauft wird zudem der in kurzlaufende US-Bonds investierende iShares USD Treasury Bond 1-3yr (IE00BDFK1573).

Starke Käufe von Bitcoin-ETNs

Richtig viel los ist im Bereich der Krypto-ETNs. Laut Orlemann werden "Dauerbrenner" wie der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0) und der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) "in beide Richtungen gehandelt". Bei den Solana-ETNs von WisdomTree (GB00BNGJ9G01) und 21Shares Solana (CH1114873776) gibt es dagegen "größtenteils Rückgaben". Auch der Ripple-ETN von 21Shares (CH0454664043) wird "eher verkauft". Heinrich sieht im Krypto-Segment ebenfalls einen "regen Handel im Zuge der anhaltenden Euphorie". Sehr viel um geht demnach in den "gängigen Coin-ETFs". Für den Bitcoin nennt der Händler die Produkte von WisdomTree (GB00BJYDH287); Bitwise (DE000A27Z304) und CoinShares (GB00BLD4ZL17).

Von Thomas Koch, 28. Januar 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)