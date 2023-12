Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,48 Prozent auf 16.022,49 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,635 Prozent auf 15.888,23 Punkte an der Kurstafel, nach 15.788,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15.875,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16.042,51 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 07.11.2023, den Wert von 15.296,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15.258,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11.497,39 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 47,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 16.166,51 Punkten. Bei 10.696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,89 Prozent auf 128,37 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7,16 Prozent auf 22,91 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,34 Prozent auf 138,45 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,31 Prozent auf 136,93 USD) und Sirius XM (+ 4,90 Prozent auf 4,71 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen O Reilly Automotive (-3,20 Prozent auf 953,71 USD), Constellation Energy (-1,86 Prozent auf 110,53 USD), PayPal (-1,76 Prozent auf 58,48 USD), Gilead Sciences (-1,65 Prozent auf 78,05 USD) und CoStar Group (-1,44 Prozent auf 82,58 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19.972.760 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,791 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net