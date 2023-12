Asiens Börsen in Rot -- Staatsanwaltschaft ermittelt bei Conti -- GameStop enttäuscht beim Umsatz

Auch am Mittwoch hielt der Schwung am deutschen Aktienmarkt an.

So eröffnete der DAX bereits stärker und drang dann immer tiefer in die Gewinnzone ein. Bei 16.656,44 Zählern und damit 0,75 Prozent fester verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer in den Feierabend. Auch der TecDAX bewegte sich nach einem freundlichen Auftakt auf grünem Terrain. 0,93 Prozent fester - bei einem Schlussstand von 3.228,80 Punkten - beendete der deutsche Tech-Index die Sitzung.

Wie bereits am Vortag markierte der DAX auch zur Wochenmitte ein neues Rekordhoch: Bei seinem höchsten Tagesstand von 16.727,07 Zählern liegt neuerdings die Messlatte. Stück für Stück, ohne nennenswerte Korrektur, ging es am Mittwoch aufwärts - wie bereits am Dienstag. Offensichtlich wollen es die Anleger weiterhin tunlichst vermeiden, zu früh aus der Jahresendrally aussteigen.

Zur Wochenmitte achteten die Anleger auf neue US-Konjunkturdaten. Unter anderem gaben die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen des privaten Anbieters ADP einen Vorgeschmack auf den mit Spannung erwarteten, am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht.

