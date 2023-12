KW 48: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

KW 46: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

Heute im Fokus

Citigroup rechnet im Wertpapierhandel mit Geschäftseinbruch. Google will sich mit Gemini an die Spitze der KI-Technologie setzen. Weitere Impfschadenklage gegen BioNTech gerichtlich abgewiesen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. McDonald's will Kette bis 2027 auf 50.000 Restaurants ausbauen.