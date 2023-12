Lufthansa-Aktie im Sinkflug: JPMorgan senkt Rating und Kursziel - Partnerschaft mit Lufttaxi-Startup Lilium?

Schwacher Branchenausblick

Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa gleich doppelt von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 7,00 Euro gesenkt.

Analyst Samuel Bland votiert in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor nun für alle Netzwerkairlines mit "Underweight". Er fürchtet, dass deutliche Kapazitätsausweitungen in einem Umfeld geringeren Wirtschaftswachstums ihre Renditen wieder unter Druck setzen könnten. Bland setzt in der Studie vom Donnerstag stattdessen auf den Billigflieger Ryanair, dessen Aktien er sogar auf die "Analyst Focus List" hob. Hier mag er die Kapazitäts-Einschränkungen gegenüber den klassischen Airlines.

Lufthansa Group und Lufttaxi-Startup Lilium loten Partnerschaft aus

Die Lufthansa Group und das Lufttaxi-Startup Lilium wollen eine mögliche strategische Partnerschaft für den Betrieb von elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) in Europa ausloten. eVTOL steht für "Electric Vertical Take-off and Landing Aircraft", also elektrisch angetriebene Flugzeuge, die senkrecht starten und landen können. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, wie die Lufthansa Group am Donnerstag mitteilte.

Der Airline-Konzern und Lilium wollen der Mitteilung zufolge "Innovationsmöglichkeiten in der Luftfahrt erkunden und dabei Bereiche wie Boden- und Flugbetrieb, künftige Flugzeugwartung sowie Besatzung und fliegerische Ausbildung diskutieren." Auch eine mögliche Zusammenarbeit mit Dritten wie Flughäfen und regionalen Partnern soll analysiert werden, etwa bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für Landeplätze, der Luftraumintegration und der Gestaltung der notwendigen Betriebsprozesse.

Am Mittwoch hatte Lilium bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Produktion seines Lilium Jets begonnen hat. Nach internen Schätzungen von Lilium wird der europäische Markt bis 2035 rund 9.200 eVTOL-Flugzeuge benötigen.

Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 10,30 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 10,20 auf 10,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem Bericht der Fluggesellschaft zum dritten Quartal, der besser als erwartet gewesen sei. Unter anderem hob er seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr leicht an.

Via XETRA fällt sie Lufthansa-Aktie zeitweise um 3,69 Prozent auf 8,27 Euro.

