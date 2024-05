Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich letztendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,70 Prozent schwächer bei 17.318,55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,332 Prozent auf 17.382,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17.440,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17.284,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.667,86 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,71 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 01.04.2024, den Wert von 18.293,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17.344,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13.231,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18.464,70 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Verisk Analytics A (+ 6,81 Prozent auf 232,81 USD), Sirius XM (+ 3,74 Prozent auf 3,05 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,53) Prozent auf 7,62 USD), Lucid (+ 2,75 Prozent auf 2,62 USD) und American Electric Power (+ 2,46 Prozent auf 88,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Starbucks (-15,88 Prozent auf 74,44 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,91 Prozent auf 144,27 USD), The Kraft Heinz Company (-6,03 Prozent auf 36,28 USD), IDEXX Laboratories (-5,02 Prozent auf 468,04 USD) und Broadcom (-4,42 Prozent auf 1.242,86 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 21.671.782 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,807 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

