DAX eröffnet stabil -- Börsen in Fernost uneins -- Volkswagen macht weniger Umsatz - Jahresprognose bestätigt -- QIAGEN, thyssen, Commerzbank im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex ist stabil in den Dienstagshandel gegangen. Der DAX zeigt sich zum Ertönen der Startglocke 0,009 Prozent höher bei 18.119,93 Punkten. Der TecDAX beginnt den Tag daneben ebenfalls wenig verändert. Nach dem ruhigen Wochenstart gibt es auch am Dienstag zunächst wenig Bewegung. Am Mittwoch findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuvor erwartet die Anleger am deutschen Markt allerdings noch eine Flut an Quartalsberichten sowie etliche Konjunkturdaten. Mit Volkswagen, Mercedes-Benz, Covestro, Vonovia, MTU und adidas haben heute allein sechs DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Märkten geht es zunächst ruhig zu. Der EURO STOXX 50 tendiert zum Handelsauftakt wenig verändert. Am Dienstag müssen Anleger in Europa erneut eine Menge an Zahlenvorlagen verarbeiten. Zudem stehen zahlreiche Wachstums- und Inflationsdaten auf der Agenda. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed steht indes am Mittwochabend an. Dabei dürfte zunächst noch keine Änderung beschlossen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenauftakt höher. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 38.387,06 Punkten.Der NASDAQ Composite ging daneben 0,35 Prozent höher bei 15.983,08 Zählern aus dem Handel. Die Wall Street begann die neue Handelswoche mit einem leichten Aufschwung, womit die positive Tendenz vom Freitag fortgesetzt wurde. Der Handel verlief aber in ruhigen Bahnen. Besonderes Augenmerk lag auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Hinzu kommt der US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag. Darüber hinaus stehen wichtige Quartalszahlen von Unternehmen wie Apple, Amazon, eBay und AMD zur Veröffentlichung an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken