Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose Asumendi unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. In Reaktion auf die schwächere Ergebnisentwicklung des Autokonzerns habe er seine Gewinnprognosen für 2024 und 2025 um 5 Prozent reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die Aktie verlor um 19:05 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,3 Prozent auf 71,19 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 9,57 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über Frankfurt 45.945 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 13,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 30.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

