Anleger in Europa warten auf Impulse: STOXX 50 pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs vonFreitag

Beim STOXX 50 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 4.422,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,160 Prozent auf 4.429,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4.422,20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4.440,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.421,28 Punkten lag.

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 4.428,10 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 4.213,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.048,50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,07 Prozent. Bei 4.462,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,74 Prozent auf 45,00 GBP), Enel (+ 1,30 Prozent auf 6,20 EUR), BAT (+ 1,03 Prozent auf 23,50 GBP), Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 444,40 CHF) und HSBC (+ 1,01 Prozent auf 6,69 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-1,67 Prozent auf 34,87 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 171,72 EUR), RELX (-0,42 Prozent auf 33,15 GBP), Nestlé (-0,28 Prozent auf 92,44 CHF) und Unilever (-0,24 Prozent auf 41,23 GBP).

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22.222.594 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 524,599 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

