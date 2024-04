E-Commerce-Ausblick

Experten der US-Großbank Morgan Stanley rechnen mit einer Erholung der US-amerikanischen E-Commerce-Landschaft. Dennoch dürften nicht alle Branchenakteure von dieser Entwicklung profitieren.

• Starkes Wachstum für Online-Shops voraus

• eBay auf Gewinnerseite

• Etsy von Herausforderungen gezeichnet

Morgan Stanley mit positivem Ausblick für E-Commerce-Markt

Die US-Großbank Morgan Stanley zeigte sich kürzlich zuversichtlich, was US-amerikanische E-Commerce-Aktien angeht. In einer Studie mit dem Titel "Shopping for Opportunities" (Deutsch: Chancen einkaufen) befasste sich das Analystenteam unter der Leitung von Nathan Feather und Brian Nowak mit börsennotierten Anbietern von Online-Shops aus den USA. Die Strategen schrieben in der Studie, die "Seeking Alpha" vorliegt, dass die Branche im Jahr um 8 Prozent zulegen dürfte und bis 2028 gar einen Anteil von 29 Prozent an allen Einzelhandelsausgaben des Landes haben wird. Einzelne Anbieter könnten dennoch unter die Räder kommen, da das Marktgeschehen von wenigen großen Akteuren dominiert werde.

eBay kann sich KI-Funktionen zunutze machen

Einer dieser großen Markakteure dürfte eBay sein. Das Online-Auktionshaus dürfte den Experten zufolge stark vom Trend um künstliche Intelligenz profitieren. "Wir sind positiver gestimmt, da wir glauben, dass die Verlagerung auf horizontalere Lösungen wie KI-unterstützte Inserate ein Gleichgewicht zwischen einer leichten Gross Merchandising Volume-Beschleunigung und der Beibehaltung oder Ausweitung der Margen ermöglichen kann", zitiert "Investing.com" aus der Notiz. Damit habe eBay die Chance, ein positives Wachstum des Bruttowarenwerts zu erreichen.

Im Rahmen der Studie verpassten die Morgan Stanley-Analysten der eBay-Aktie ein "Overweight"-Rating, nachdem das Papier zuvor noch mit einer "Underweight"-Bewertung veranschlagt wurde. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 35,00 US-Dollar auf 62,00 US-Dollar angehoben. Zum Vergleich: Zuletzt wurden die Anteile an der NASDAQ bei 52,75 US-Dollar (Schlusskurs vom 29. April 2024) gehandelt.

Chewy-Aktie ebenfalls zum Kauf empfohlen

Ebenfalls auf der Gewinnerseite sieht Morgan Stanley den Haustier-Shop Chewy. "Wir glauben, dass CHWY an einem Wendepunkt in der Rentabilität steht, mit einem EBITDA-Wachstum von ca. 28 Prozent zwischen 2023 und 2026, da das Unternehmen die Werbemaßnahmen erhöht und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten durch den Kategorienmix und die Automatisierung verbessert", fügte Feather laut Investing.com hinzu. Die Experten halten an ihrer "Overweight-Bewertung für den Titel fest.

Etsy hat "Niveau der Sättigung erreicht"

Deutlich weniger optimistisch sind die Morgan Stanley-Analysten hingegen für den E-Commerce-Konkurrenten Etsy. So konnte der Marktplatz für Selbstgemachtes und Vintageprodukte besonders während der Corona-Pandemie ein starkes Wachstum verbuchen, mittlerweile stehe das Unternehmen diesbezüglich aber vor deutlichen Herausforderungen, so die Experten laut "Barron’s". Mittlerweile habe Etsy "ein neues Niveau der Sättigung erreicht". Starken Margen stehen hohe Marketingausgaben entgegen, mithilfe derer man auf Kundenfang gehen und bisherige Käufer zurück auf die Plattform holen will.

Dementsprechend dürfte es nur wenig überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel für die Etsy-Aktie von 64,00 US-Dollar auf 55,00 US-Dollar heruntergeschraubt haben. Zuletzt kosteten die Anteile an der NASDAQ noch 68,88 US-Dollar (Schlusskurs vom 29. April 2024). Das bisherige "Overweight"-Rating musste nun für eine "Underweight"-Bewertung weichen.

eBay wird sich gegen Etsy durchsetzen können

Während Etsy also vermehrt ins Straucheln kommt, wird sich eBay der Prognose der Experten zufolge durchsetzen können. "Wir gehen davon aus, dass sich die Bewertungslücke verkleinert und EBAY ETSY übertrifft", zitiert Barron’s aus der Notiz. "Wir gehen davon aus, dass sich die Wachstumsprofile annähern und modellieren, dass beide Unternehmen ihr Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % zwischen 23 und 26 Jahren steigern." eBay werde außerdem mit einem Abschlag von 35 Prozent auf das EBITDA von Etsy im Jahr 2025 gehandelt werden.

Temu-Hype lässt nach

Günstig wirke sich auf die US-Anbieter jedoch aus, dass der Einfluss des chinesischen Billig-Marktplatzes Temu, der in den vergangenen Monaten einen regelrechten Hype in sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram und Facebook ausgelöst hatte, zu schwinden scheint, wie "MarketWatch" berichtet. Fand zu Beginn des Trends eine spürbare Verschiebung hin zu günstigen Produkten der Pinduoduo-Tochter statt, können Anbieter aus den USA nun wieder vermehrt Boden gutmachen, wie die Analysten von Morgan Stanley erklärten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.