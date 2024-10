Index im Fokus

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

07.10.24 22:33 Uhr

Am Montag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,18 Prozent auf 17.923,90 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,318 Prozent tiefer bei 18.080,11 Punkten, nach 18.137,85 Punkten am Vortag. Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18.096,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17.900,04 Punkten erreichte. So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 16.690,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18.352,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 13.431,34 Punkten. Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 21,39 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18.671,07 Punkten. Bei 14.477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief. NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 7,50 Prozent auf 1,29 USD), 3D Systems (+ 6,99 Prozent auf 3,06 USD), Cumulus Media A (+ 6,92 Prozent auf 1,39 USD), Forward Air (+ 6,39 Prozent auf 37,65 USD) und MicroStrategy (+ 5,43 Prozent auf 186,09 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Taylor Devices (-7,70 Prozent auf 42,31 USD), Nissan Motor (-6,90 Prozent auf 2,70 USD), FreightCar America (-6,59 Prozent auf 11,70 USD), Donegal Group B (-5,70 Prozent auf 12,57 USD) und American Eagle Outfitters (-5,46 Prozent auf 20,95 USD). Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 59.820.740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,143 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus. Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

