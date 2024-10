DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Zollstreit: VW-Chef hofft auf Verständigung mit China -- Rio Tinto strebt Arcadium-Übernahme an -- Waymo holt Hyundai ins Boot -- Infineon im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart freundlich erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls zulegen. Der US-Arbeitsmarktbericht half dem DAX am Freitag bei seiner Stabilisierung, sorgte für Gewinne an den US-Börsen und stützt auch am Morgen die Märkte in Asien. Derweil sorgen sich Marktteilnehmer um die Lage in Nahost am Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Für die Börsen dürfte diese jedoch keine Belastung darstellen.



Die europäischen Aktienmärkte dürften am Montag Gewinne verbuchen. Der EURO STOXX 50 notiert vorbörslich im Plus. Dass es am Wochenende vor dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel nicht zu der befürchteten Eskalation im Nahen Osten gekommen ist, dürfte für Erleichterung an den Märkten sorgen. Derweil wird der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, positiv aufgenommen. Am Markt sorgt das teils jedoch auch für Irritation. "Wochenlang wollen wir schwache US-Daten sehen, weil damit die Zinssenkungshoffnungen befeuert werden - und plötzlich sollen starke Daten gut sein", zitiert Dow Jones Newswires einen Händler.





Vor dem Wochenende schlug der US-Aktienmarkt den Weg nach oben ein. Der Dow Jones begann die Freitagssitzung bereits höher und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Letztlich notierte er 0,81 Prozent im Plus bei 42.352,75 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zur Startglocke ebenfalls zulegen und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er ging schließlich 1,22 Prozent stärker bei 18.137,85 Zählern aus dem Handel. Die deutlich besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sorgten an den Finanzmärkten für Rückenwind. Die Daten nähren die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Federal Reserve, wenn auch ein großer Zinsschritt wie bei der letzten Sitzung im September dabei unwahrscheinlicher wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten blieben dennoch ein Damoklesschwert über den Märkten. Die unklare Reaktion Israels auf den iranischen Raketenangriff sorgte für eine gewisse Nervosität unter den Anlegern.