Börse New York: S&P 500 schlussendlich freundlich

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 4.719,55 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39,017 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,447 Prozent fester bei 4.728,13 Punkten, nach 4.707,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.738,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.694,34 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der S&P 500 mit 4.495,70 Punkten berechnet. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.09.2023, den Wert von 4.505,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, bewegte sich der S&P 500 bei 3.995,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 23,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4.738,57 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 83,33 Prozent auf 0,06 USD), Lumen Technologies (+ 12,03 Prozent auf 1,77 USD), Enphase Energy (+ 11,72 Prozent auf 120,22 USD), Zebra Technologies (+ 11,34 Prozent auf 272,16 USD) und Align Technology (+ 11,09 Prozent auf 257,02 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-31,33 Prozent auf 0,02 USD), Ameren (-7,75 Prozent auf 75,02 USD), Exelon (-7,56 Prozent auf 37,90 USD), Arthur J Gallagher (-7,41 Prozent auf 227,04 USD) und Everest Reinsurance Group (-6,73 Prozent auf 360,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 23.688.303 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,783 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

