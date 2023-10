Börse New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels leichter

S&P 500 aktuell

Heutiger Marktbericht zum S&P 500.

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,26 Prozent auf 4.277,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 37,713 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,538 Prozent schwächer bei 4.265,32 Punkten, nach 4.288,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.263,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.281,15 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4.515,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.455,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 3.678,43 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 11,85 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell HP (+ 3,16 Prozent auf 26,48 USD), CDW (+ 2,85 Prozent auf 206,70 USD), Intel (+ 2,57 Prozent auf 36,37 USD), Kellogg (+ 1,70 Prozent auf 53,39 USD) und Brown-Forman B (+ 1,53 Prozent auf 57,70 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-50,00 Prozent auf 0,05 USD), First Republic Bank (-7,69 Prozent auf 0,06 USD), McCormick (-7,63 Prozent auf 69,02 USD), Airbnb (-3,41 Prozent auf 131,90 USD) und Carnival (-3,08 Prozent auf 13,22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 1.776.348 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,593 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

