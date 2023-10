Börse Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels im Plus

Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Am Dienstag springt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,95 Prozent auf 1.574,32 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 1.559,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1.559,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1.559,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1.574,65 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 1.590,76 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.07.2023, einen Stand von 1.573,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der ATX Prime noch bei 1.386,49 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,592 Prozent ein. Bei 1.789,53 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.530,67 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 26,22 EUR), Lenzing (+ 2,49 Prozent auf 37,00 EUR), Verbund (+ 1,96 Prozent auf 78,00 EUR), Semperit (+ 1,85 Prozent auf 16,56 EUR) und Andritz (+ 1,69 Prozent auf 45,76 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-1,76 Prozent auf 3,90 EUR), Frequentis (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR), AMAG (-1,36 Prozent auf 29,00 EUR), Flughafen Wien (-0,77 Prozent auf 51,50 EUR) und FACC (-0,35 Prozent auf 5,68 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 31.930 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net