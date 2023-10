Asiens Börsen uneinheitlich -- Country Garden verpasst erneut ausstehende Zahlung -- Unity Software-Chef geht nach Streit um Preismodell

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag deutlich schwächer. Der DAX ging schwächer in den Handel. Zum Handelsschluss betrug das Minus weiterhin 0,67 Prozent auf 15.128,11 Einheiten. Der TecDAX verlor zur Eröffnung und gab auch anschließend weiter nach. Er verließ das Geschäft 0,8 Prozent leichter bei 2.974,40 Stellen. Am Montag ging es angesichts des Nahost-Konflikts zwischen der Hamas und Israel am deutschen Aktienmarkt wieder abwärts. Die radikalislamische Hamas hatte am Wochenende massive Angriffe auf Israel gestartet, die Kämpfe gingen auch am Montag weiter. Die Erholung des DAX am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht blieb somit nur ein Strohfeuer. Der überraschend deutliche Rückgang der deutschen Industrieproduktion im August gab unter dem Strich kaum Impulse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Montag in Rot. Der EURO STOXX 50 verlor zu Handelsbeginn und blieb weiter klar auf negativem Terrain. Er schloss 0,77 Prozent schwächer bei 4.112,57 Punkten. Nach dem überraschenden Angriff der Hamas auf Israel am Wochenende waren zum Wochenstart an Europas Börsen fallende Kurse zu sehen. Der israelischen Regierung zufolge hat die Hamas den Krieg gegen das Land erklärt, Israel antwortete mit einem Gegenschlag auf Ziele im Gazastreifen. Die Finanzmärkte befürchten nun eine Eskalation des Konflikts und ein Übergreifen auf weitere Länder im Nahen Osten.





Die US-Börsen präsentierten sich am Montag mit Gewinnen. Der Dow Jones Index kämpfte sich aus der Verlustzone nach vorn und schloss 0,59 Prozent höher bei 33.604,45 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite drehte im Handelsverlauf ebenfalls ins Plus, hier betrugen die Aufschläge zum Handelsende 0,39 Prozent auf 13.484,24 Punkte. Die Börsen in den USA reagierten zunächst sensibel auf die Großangriffe der Hamas auf Israel. So fürchten Marktteilnehmer, es könne zu einer Ausweitung des Nahost-Konflikts kommen. Am Samstagmorgen hatte die islamistische Hamas ausgehend von Gaza überraschend Raketenangriffe gegen Israel gestartet. Auch weiterhin finden noch Angriffe statt. In diesem Zusammenhang geriet auch Iran in den Blick der Börsianer, da das Land als Unterstützer der Hamas gilt. Zudem hat das Land Zugang zur Straße von Hormus, die essentiell für den Seetransport von Rohöl ist.