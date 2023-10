Euro Dollar Kurs: Warum der Euro zum US-Dollar nachgibt - Israelischer Schekel unter Druck

Angriff auf Israel

Der Euro hat zu Wochenbeginn nachgegeben.

Gefragt waren dagegen als besonders sicher geltende Währungen wie der US-Dollar. Hintergrund ist der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Am Montagmorgen kostete ein Euro 1,0550 Dollar und damit einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0563 Dollar festgelegt.

Gefragt waren im frühen Handel neben dem amerikanischen Dollar auch andere als sichere Anlagehäfen geltende Währungen. Dazu zählt unter anderem der japanische Yen. Unter Druck stand dagegen die Landeswährung Israels, der Schekel. Der australische und der neuseeländische Dollar gaben ebenfalls nach. Die beiden Währungen gelten als besonders anfällig gegen eine hohe Risikoscheu unter Anlegern.

Auch zwei Tage nach dem schweren Angriff der Hamas auf Israel gingen die Kämpfe weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen, wie Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mitteilten. Die USA verlegen als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer.

