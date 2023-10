Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei gegen 07:15 MESZ 2,49 Prozent höher bei 31.767,46 Punkten.

In Shanghai gibt der Shanghai Composite dagegen 0,50 Prozent auf 3.081,52 Zähler nach. Der Handel in Hongkong wurde am Montag nach einer Taifunwarnung erst verspätet aufgenommen. Der Hang Seng gewinnt derweil 1,21 Prozent auf 17.729,45 Einheiten hinzu.

3. Country Garden-Aktie knickt ein: Country Garden verpasst erneut ausstehende Zahlung

Der hoch verschuldete Immobilien-Bauträger Country Garden aus China hat erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet. Zur Nachricht

4. NYSE-Titel Unity Software-Aktie nachbörslich im Plus: Unity-Chef geht nach Streit um Preismodell

Der Chef des Spielesoftware-Anbieters Unity, John Riccitello, geht nach der Kontroverse um ein neues Preismodell, das Games-Entwickler gegen die Firma aufgebracht hat. Zur Nachricht

5. Kontron-Aktie: Kontron hat zwei Aufträge an Land gezogen

Der Technologiekonzern Kontron hat zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro an Land gezogen. Zur Nachricht

6. Französische Zentralbank: Frankreichs Wirtschaft im 3. Quartal kaum gewachsen

Die französische Wirtschaft ist nach Einschätzung der Zentralbank des Landes im dritten Quartal kaum gewachsen. Zur Nachricht

7. US-Notenbank-Vize Jefferson: Fed kann bei Zinspolitik "vorsichtig vorgehen"

Aus der Führungsetage der US-Notenbank Federal Reserve mehren sich die Signale für ein behutsames Vortasten beim weiteren Zinskurs. Zur Nachricht

8. NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Finale Staffel von 'The Crown' ab Mitte November zu sehen

Ab Mitte November können Fans der britischen Royalserie "The Crown" die finale Staffel sehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben nach dem kräftigen Anstieg zu Wochenbeginn etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Dienstag 87,75 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um ebenfalls 40 Cent auf 85,98 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich nach seinen leichten Vortagesverlusten recht stabil gehalten. Im frühen Handel am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0531 (Freitag: 1,0563) Dollar festgesetzt.