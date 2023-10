NYSE-Titel HP-Aktie: Warren Buffetts Berkshire Hathaway trennt sich in großem Stil von HP-Aktien

Portfolioanpassung

Nachdem sich die Holdinggesellschaft des Starinvestors Warren Buffett bereits im September von Millionen an HP-Aktien getrennt hat, verkaufte Berkshire Hathaway erst kürzlich weitere Anteile an dem PC- und Druckerhersteller.

• Buffetts Berkshire Hathaway trennt sich von HP-Aktien

• Im September bereits mehrere Verkäufe

• HP-Beteiligung fällt unter Zehn-Prozent-Schwelle



Starinvestor Warren Buffett hat mit seinem Investmentvehikel Berkshire Hathaway am 3. Oktober 3.0367.508 HP-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 26,2 US-Dollar je Aktie bzw. im Gesamtwert von rund 80,4 Millionen US-Dollar losgeschlagen, wie einer Mitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu entnehmen ist. Damit setzt sich der Trend des "Orakel von Omaha" fort, seine Beteiligung an HP zu reduzieren.

Buffett trennt sich in großem Stil von HP-Aktien

Wie weiteren Mitteilungen an die SEC zu entnehmen ist, stieß Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bereits im September in mehreren Transaktionen 18,43 Millionen HP-Aktien ab. Zusammen mit einer weiteren Transaktion am 2. Oktober, in der Buffett 1.596.922 HP-Anteilsscheine verkaufte und mit dem jüngsten Verkauf vom 3. Oktober schlug Buffett allein in den vergangenen vier Wochen rund 23,1 Millionen HP-Aktien im Gesamtwert von rund 620 Millionen US-Dollar los.

Gewöhnliche Portfolioanpassung?

Nach den Aktienverkäufen besitzt Buffett nun noch rund 97,85 Millionen HP-Aktien. Der Anteil des Starinvestors an dem US-Technologiekonzern ist laut Finbold damit unter die Zehn-Prozent-Schwelle gefallen.

Im Netz wird spekuliert, warum Buffett seine Position so drastisch reduziert haben könnte. Ein User auf X (ehemals Twitter) erklärte Buffetts Schritt, wie Finbold berichtet, so: "Er passt lediglich seine Positionen an, er hat die Grundregel, dass er <10 % der Anteile an jedem Unternehmen halten muss, und außerdem setzt er etwas frisches Geld frei, um außergewöhnliche Vermögenswerte zu guten Marktpreisen zu kaufen. Dividendenkönig."

HP-Aktie im Fokus

Die HP-Aktie musste seit Jahresbeginn an der NYSE lediglich um 2,94 Prozent auf 26,08 US-Dollar abgeben (Stand: Schlusskurs vom 9. Oktober 2023). In den letzten drei Monaten ging es für das Papier sogar um 17,3 Prozent abwärts.

Bei TipRanks wurde die HP-Aktie in den letzten drei Monaten von elf Analysten bewertet, zwei davon empfehlen die Aktie zum Kauf, zwei zum Verkauf und sieben stellten ein "Hold"-Rating aus. Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt bei 30,27 US-Dollar und damit 16,07 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel beträgt 39,00 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 49,5 Prozent impliziert. Das niedrigste Kursziel beläuft sich auf 23,00 US-Dollar, was ein Minus von 13,3 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Nun bleibt abzuwarten, ob Buffett seine Beteiligung weiter reduzieren wird.

Redaktion finanzen.net

