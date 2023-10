Heute im Fokus

EZB-Ratsmitglied Holzmann erwägt 1-2 Zinserhöhungen bei neuen Schocks. Warburg Research erhöht Kursziel für die Deutsche Bank. RBC passt Ziel für Zalando nach unten an. Neuer pbb-Chef kommt von der Deutschen Bank. Daimler Truck präsentiert Serienversion von Mercedes-Benz eActros 600. IWF: Prognose für Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr bestätigt - Deutschland in Rezession.