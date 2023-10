BMW-Aktie höher: Absatz im 3. Quartal leicht gestiegen - E-Auto-Verkäufe verdoppelt

Absatz in Asien rückläufig

BMW hat im dritten Quartal etwas mehr Oberklasseautos ausgeliefert und dabei erneut besonders von der hohen Nachfrage nach vollelektrischen Wagen profitiert.

Werte in diesem Artikel

Der Gesamtabsatz kletterte laut Mitteilung um 5,8 Prozent auf 621.699 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. 549.941 Autos trugen davon das BMW-Emblem, ein Plus von 6,2 Prozent.

93.931 vollelektrische Fahrzeuge (BEV) der Marken BMW und Mini wurden im genannten Zeitraum ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 80 Prozent. Bei der Marke BMW allein betrug das BEV-Wachstum sogar 100,3 Prozent. "Insgesamt sind wir auf Kurs, unsere Wachstumsziele für 2023 zu erreichen", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota laut Mitteilung.

BMW erwartet im Gesamtjahr 2023 ein solides Wachstum der Auslieferungen, der Zuwachs soll also zwischen 5 und 10 Prozent liegen. Nach neun Monaten ergibt sich ein Plus bei der Group von 5,1 und bei der Marke BMW von 5,7 Prozent.

Absatzzuwächse wurden im dritten Quartal in Europa (+12,9%) und Amerika (+8,9%) erzielt. In Asien sanken die Verkäufe wegen eines schwächeren chinesischen Marktes dagegen leicht (-0,8%), alleine in China sanken die Verkäufe um 1,8%.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,88 Prozent im Plus bei 96,43 Euro.

DJG/kla/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)