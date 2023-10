Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

Leerverkäufe

Tesla ist als beliebtes Ziel von Shortsellern bekannt, doch ist die Aktie des US-Elektroautobauers auch die meist geshortete E-Auto-Aktie?

Die größten Short-Positionen

Die größte Short-Position im US-amerikanischen Automobil-/Lkw-Produktionssektor stellt, wie das Forschungsunternehmen S3 Partners am 18. September berichtete, der US-Elektroautobauer Tesla dar. Rund 21,8 Milliarden US-Dollar an Tesla-Aktien wurden von Leerverkäufern geliehen und weiterverkauft, was zum Zeitpunkt der Berechnungen dennoch nur 2,86 Prozent der gesamten Aktien des Unternehmens entsprach.

Auf Platz zwei folgt Rivian mit rund 2,1 Milliarden US-Dollar an Leerverkäufen - also nur etwa ein Zehntel des Werts der Tesla-Shorts. Durch die deutlich geringere Marktkapitalisierung im Vergleich zu Tesla wurde allerdings ein viel größerer Prozentsatz der Rivian-Aktien (13,16 Prozent) leerverkauft.

Ein weiterer E-Auto-Konkurrent von Tesla, Li Auto, landet mit Leerverkäufen in Höhe von 1,27 Milliarden US-Dollar (3,63 Prozent) auf Platz fünf der größten Short-Positionen im US-amerikanischen Automobil-/Lkw-Produktionssektor, gefolgt von Lucid mit rund 1,17 Milliarden US-Dollar an Leerverkäufen. Das bedeutet, dass 22,85 Prozent der Lucid-Aktien leerverkauft wurden. NIO und Xpeng landen mit rund 1,05 Milliarden US-Dollar (6,42 Prozent) respektive 852 Millionen US-Dollar (6,90 Prozent) auf Rang acht und neun. Der US-Elektroautobauer Fisker ist mit rund 548 Millionen US-Dollar an Leerverkäufen und dem größten Prozentanteil an leerverkauften Aktien (42,94 Prozent) auf Platz 13 zu finden. Nikola befindet sich mit Leerverkäufen in Höhe von rund 173 Millionen US-Dollar und einem Prozentanteil von 20,96 Prozent auf Platz 18.

Auch Traditionsautobauer unter den größten Short-Positionen

Doch nicht nur Tesla, Nikola, Lucid & Co., auch Traditionsautobauer wie Ford, General Motors und Stellantis sind unter den größten Short-Position im US-amerikanischen Automobil-/Lkw-Produktionssektor zu finden. Darunter ist Ford "die Aktie der Big 3 mit den meisten Leerverkäufen", wie es in dem Bericht von S3 Partners heißt. Sie liegt mit rund 1,89 Milliarden US-Dollar an Leerverkäufen auf Platz drei, hinter Tesla und Rivian. General Motors befindet sich auf Platz sieben mit rund 1,10 Milliarden US-Dollar an Leerverkäufen, während Stellantis auf Platz zehn zu finden ist. Hier wurden rund 647 Millionen US-Dollar an Stellantis-Aktien von Leerverkäufern geliehen und weiterverkauft.

Blick auf die jüngste Vergangenheit

Die Aktien von Automobil-/Lkw-Herstellern mit den meisten Leerverkäufen in den letzten dreißig Tagen waren laut S3 Partners zum Zeitpunkt der Berechnungen Li Auto auf Platz eins mit rund 195 Millionen US-Dollar, Stellantis mit rund 69 Millionen US-Dollar auf Platz zwei und Xpeng mit rund 61 Millionen US-Dollar auf Rang drei. Darauf folgte NIO mit rund 50 Millionen US-Dollar auf Rang vier. General Motors war auf Platz sechs zu finden (rund 46 Millionen US-Dollar), Börsenneuling VinFast auf Platz acht mit rund 25 Millionen US-Dollar, und Lucid auf Platz zehn mit rund 22 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net