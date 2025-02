Börse Wien in Rot: Das macht der ATX Prime am Freitagmittag

ATX Prime-Performance

Der ATX Prime zeigt sich am Freitag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent schwächer bei 1.954,09 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1.959,64 Punkten in den Handel, nach 1.959,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1.964,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1.947,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.01.2025, notierte der ATX Prime bei 1.821,53 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 07.11.2024, bei 1.775,38 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 07.02.2024, bei 1.702,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,02 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1.964,89 Punkten. Bei 1.802,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,54 Prozent auf 7,28 EUR), DO (+ 1,74 Prozent auf 198,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,19 Prozent auf 23,84 EUR), Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 30,74 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 23,78 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,49 Prozent auf 11,34 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,12 Prozent auf 6,46 EUR), Erste Group Bank (-2,08 Prozent auf 62,20 EUR), Warimpex (-1,15 Prozent auf 0,69 EUR) und Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 326.481 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 25,411 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net