Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Umsatz und Gewinn - Prognose enttäuscht -- Pinterest verdient mehr als erwartet

Darüber hinaus rücken die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten als potenzieller Marktimpulsgeber in den Fokus.

Der DAX hat am Donnerstag nur wenige Tage nach dem Rückschlag durch die US-Zollankündigungen erneut ein Rekordhoch erreicht. Da zuletzt keine neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump erfolgten, rückte der anfängliche Schock in den Hintergrund und Anleger konzentrierten sich wieder auf die Märkte. Zudem sorgten starke Quartalszahlen deutscher Unternehmen für Unterstützung.

Der DAX zeigte sich zum Start bereits höher und stieg auch im weiteren Verlauf bei 21.921,02 Zählern auf einen neuen Rekordstand. Letztlich war ein neuer Rekordschlussstand von 21.902,42 Einheiten an der Kurstafel zu sehen. Der TecDAX eröffnete ebenfalls fester und baute seinen Anstieg im weiteren Verlauf deutlich aus. Zum Ende des Handelstages stand ein Plus von 1,5 Prozent auf 3.827,76 Punkte zu Buche.

Der deutsche Aktienmarkt notierte im Handel am Donnerstag mit klaren Aufschlägen.

Mit steigenden Kursen präsentierten sich die europäischen Börsen am Donnerstag, da die Zolldiskussion etwas in den Hintergrund geraten ist. Zudem lieferten die US-Börsen starke Vorgaben.

Die europäischen Börsen zeigten sich am Donnerstag in Grün.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke etwas höher, rutschte im weiteren Verlauf jedoch auf rotes Terrain und beendete die Sitzung 0,28 Prozent tiefer bei 44.747,63 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls etwas fester und machte auch im weiteren Verlauf leichte Gewinne. Letztlich notierte er 0,51 Prozent im Plus bei 19.791,99 Zählern.

Der Markt schwankte dabei zwischen Sorgen über einen möglichen Handelskrieg aufgrund der verhängten US-Zölle, der laufenden Berichtssaison und dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Ob dieser tatsächlich für neue Impulse sorgen wird, bleibt ungewiss - insbesondere, da die US-Notenbank auch die wirtschaftlichen Folgen der von der Trump-Regierung eingeführten Importzölle im Blick hat.

Besonders die Berichtssaison sorgt derzeit für Bewegung. "Drei Viertel der bisher berichtenden Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen, was dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre entspricht. Allerdings liegt der durchschnittliche Gewinnanstieg mit fünf Prozent unter dem langfristigen Schnitt von neun Prozent. Der stabilste Trend ist die verbesserte Unternehmensstimmung durch Hoffnungen auf Steuererleichterungen und regulatorische Entlastungen", erklärte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide laut Dow Jones.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Indizes könnte am Abend der Quartalsbericht von Amazon sein. Als Mitglied der "Magnificent 7" steht der Onlinehandelsriese im Fokus der Anleger. Dabei dürfte weniger das Einzelhandelsergebnis als vielmehr die Performance der Amazon Web Services von Bedeutung sein. Dies gilt umso mehr, nachdem Alphabet und Microsoft mit ihren Cloud-Zahlen teils enttäuschten.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten geben hingegen kaum neue Impulse. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im vierten Quartal 2024 nach vorläufigen Berechnungen etwas schwächer gestiegen als erwartet. Zudem legte die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker zu als prognostiziert.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken