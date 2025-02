Positive Stimmung

Ein chinesisches Subventionsprogramm könnte die Einzelhandelsumsätze ankurbeln und einigen Unternehmen zugutekommen.

• Landesweites Subventionsprogramm in China

• Xiaomi und weitere Unternehmen könnten profitieren

• Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch

Anleger hoffen darauf, dass Chinas landesweites Subventionsprogramm die Einzelhandelsumsätze ankurbeln wird. Davon haben an den Börsen in Asien einige Unternehmen profitiert, darunter Xiaomi.

Die Aktien von Xiaomi sind am Freitag in Hongkong auf ein Rekordhoch bei 43,05 Hongkong-Dollar gestiegen. Zum Handelsende notierten sie noch 4,69 Prozent im Plus bei 42,45 Hongkong-Dollar. Damit überstieg die Marktkapitalisierung des Unternehmens erstmals die Marke von einer Billion Hongkong-Dollar.

Angetrieben wurden die Papiere vermutlich zum einen von Chinas landesweitem Subventionsprogramm und zum anderen von Xiaomis Ankündigung, bis zum Monatsende zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen, berichtet Bloomberg - ein High-End-SU7-Ultra-Fahrzeug und ein 15-Ultra-Telefon.

HSBC-Analyst Frank He erhöhte die Prognosen für die Smartphone-Lieferungen des Unternehmens dem Portal zufolge für dieses Jahr um zwei Prozent und für 2026 um drei Prozent. Er sieht in der Einbeziehung tragbarer Geräte in das Subventionsprogramm einen weiteren kurzfristigen Treiber für das Wachstum des Unternehmens, schrieb er in einer Notiz. Xiaomi könnte seiner Meinung nach zudem durch die Einführung des KI-Modells DeepSeek R-1 von schnell sinkenden KI-Kosten profitieren. "Angesichts der Tatsache, dass Xiaomi über eine der etabliertesten AIoT-Geräteplattformen weltweit verfügt, sind wir hinsichtlich der Wachstumsaussichten positiver", gibt Bloomberg He wieder.

Weitere Unternehmen beflügelt

Die positive Stimmung beflügelte auch weitere Technologie- und Automobilaktien, die von dem Subventionsprogramm profitieren könnten.

So kletterten die Aktien des PC-Herstellers Lenovo in Hongkong letztlich um 6,26 Prozent auf 12,22 Hongkong-Dollar und erreichten ihren höchsten Stand seit 2015.

Daneben legten die Aktien von BYD um 4,50 Prozent auf 330,00 Hongkong-Dollar zu. Wie Investing.com berichtet, erwarte man, dass BYD die Technologie des autonomen Fahrens dem Massenmarkt zugänglicher machen wird.

Aufgrund der Hoffnung, dass das Subventionsprogramm die Umsätze auf dem gesamten chinesischen Elektrofahrzeugmarkt ankurbeln könnte, stiegen auch die Aktien von Geely letztlich um 8,05 Prozent auf 17,72 US-Dollar.

