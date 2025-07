BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD macht am Nachmittag Boden gut

03.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 15,66 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,4 Prozent auf 15,66 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 16,00 USD zu. Bei 15,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 11.528 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,94 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,52 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 45,57 Prozent sinken. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 CNY. Am 26.04.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,11 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,65 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,98 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Aktien von BYD, Xpeng und NIO im Fokus: Chinas E-Auto-Giganten steigern Absatz BYD unter Druck: E-Auto-Importe überfluten Brasilien - Fabrikprojekt wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Aktien von BYD, Xpeng und NIO im Fokus: Chinas E-Auto-Giganten steigern Absatz BYD unter Druck: E-Auto-Importe überfluten Brasilien - Fabrikprojekt wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

