Nachdem Tesla 2024 den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als zehn Jahren erlitten hat, zeigt sich auch im Januar auf dem wichtigen chinesischen Markt ein Rückgang der Verkäufe.

Januar: Tesla liefert in China weniger Fahrzeuge aus

Für Tesla nimmt die Konkurrenz durch einheimische Autobauer in China zu. Wie CNBC berichtet, gingen die Verkäufe des US-Elektroautobauers im Januar zurück. So habe Tesla vergangenen Monat 63.238 Fahrzeuge verkauft und damit 11,5 Prozent weniger als die 71.447 verkauften Einheiten im Vorjahreszeitraum.

Derweil hat Tesla-Rivale BYD laut CNBC im vergangenen Monat 296.446 reine Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge verkauft, was einer Steigerung um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Weitere chinesische Tesla-Konkurrenten, wie Changan Automobile und Xpeng, konnten ihre Umsätze ebenfalls steigern.

Preissenkungen & überarbeiteter Model Y

Tesla hat bereits mit Preissenkungen versucht, in China das Interesse an seinen Fahrzeugen aufrechtzuerhalten. So senkte der US-Elektroautobauer Ende letzten Jahres den Preis seines Model Y und verlängerte laut CNBC außerdem einen zinslosen Fünfjahreskreditplan bis Ende Januar.

Letzten Monat kündigte der US-Elektroautobauer auch eine überarbeitete Version seines Model Y in China an. Vielleicht könnte dieser Tesla auf dem chinesischen Markt wieder auf die Sprünge helfen. Wie kürzlich bekannt wurde, verzeichnete das Unternehmen innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Verkaufsstart am 10. Januar 2025 über 70.000 Bestellungen, wovon allein 59.000 auf die neue Facelift-Version entfallen. Interessant ist, dass das Facelift zuerst in China eingeführt wurde. Das dürfte die Bedeutung des chinesischen Marktes für Tesla unterstreichen. Die Auslieferungen des überarbeiteten Model Y sollen im März starten.

2024 Rückgang der Auslieferungen

Auch außerhalb von China sah es für Tesla zuletzt eher nicht so rosig aus. 2024 hat der Musk-Konzern den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als zehn Jahren erlitten. Das Unternehmen lieferte knapp 1,79 Millionen Fahrzeuge aus, was 19.355 weniger als im Vorjahr waren. Musk hatte zuvor einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt. Die 515.000 Autos, die Tesla dafür im Schlussquartal noch hätte ausliefern müssen, wurden jedoch nicht erreicht. Stattdessen schaffte es Tesla am Ende auf nur 495.570 Fahrzeuge und verfehlte damit auch die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten.

Tesla-Aktie gibt nach

Für die Tesla-Aktie ging es am Freitag an der NASDAQ zeitweise vorbörslich um 0,71 Prozent auf 371,53 US-Dollar runter, im aktuellen Handel fällt das Papier um 1,09 Prozent auf 370,25 US-Dollar. Nach einer Rally seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November haben die Anteilsscheine im neuen Jahr bisher um 7,31 Prozent nachgegeben.

