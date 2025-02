Rückgang auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 74,94 US-Dollar. Das sind 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 60 Cent auf 71,21 Dollar.

Im Verlauf der Handelswoche war es mehrfach zu deutlichen Schwankungen bei den Ölpreisen gekommen, was auch auf die Zollpolitik der neuen US-Regierung zurückzuführen ist. Unter dem Strich ging es mit den Ölpreisen aber nach unten, weil Anleger die möglichen Folgen der Zollpolitik und einen sich anbahnenden Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blick haben.

Seit Montag ist der Preis für Brent-Rohöl um etwa einen Dollar je Barrel gefallen. Neben der Sorge über ein mögliches Abflauen der Weltwirtschaft durch neue Zölle sind auch Pläne des US-Präsidenten Donald Trump wieder stärker in den Vordergrund gerückt, der sich für eine höhere Fördermenge in den USA starkgemacht, um so die Ölpreise zu drücken.

