10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte deutlich stärker in den Freitagshandel starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise 1,50 Prozent höher bei 21.916,37 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent auf 38.841,99 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,32 Prozent auf 3.281,04 Zähler zu. Der Hang Seng zeigt sich unterdessen 0,19 Prozent höher bei 20.930,51 Einheiten.

3. Amazon steigert Umsatz und Gewinn - Prognose enttäuscht

Der Internetkonzern Amazon hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet. Im vierten Geschäftsquartal 2024 verzeichnete der Internetriese Amazon einmal mehr einen Gewinnsprung. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,03 US-Dollar auf 1,86 US-Dollar.

4. Pinterest verdient mehr als erwartet

Bei Pinterest standen am Donnerstag nachbörslich Zahlen an. Für den Internetkonzern Pinterest ist das vierte Geschäftsquartal 2024 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,300 US-Dollar auf 2,74 US-Dollar.

5. Porsche will Dividende trotz hoher Kosten stabil halten

Der Sportwagenbauer Porsche will trotz teurer Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft die Dividende stabil halten. Vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung des Aufsichtsrats solle der Hauptversammlung eine Ausschüttung in etwa auf Höhe des Vorjahres vorgeschlagen werden.

6. VINCI steigert Umsatz und Gewinn 2024

VINCI hat im Jahr 2024 Umsatz und Gewinn erhöht und Pierre Anjolras zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen meldete einen Nettogewinn von 4,86 (Vorjahr: 4,7) Milliarden Euro und lag damit über den Schätzungen der Analysten. Der Umsatz stieg von 68,84 Milliarden Euro im Vorjahr auf 71,62 Milliarden Euro.

7. L'Oréal hebt Dividende für 2024 nach Gewinnsprung an

Der Kosmetikkonzern L'Oréal hat 2024 Umsatz und Gewinn erhöht und stockt nun seine Dividende auf. Bis auf China konnten die Franzosen in allen Regionen ein Wachstum verzeichnen. Der Umsatz erreichte im Jahr 2024 rund 43,48 Milliarden Euro, was einem Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

8. Canopy öffnet seine Bücher

Canopy Growth wird heute die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9. Ölpreise leicht erholt

Die Ölpreise erholen sich zum Wochenende etwas. So verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 71,34 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 74,70 Dollar anzog.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0374 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.