DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,73 +0,1%Nas22.995 +0,2%Bitcoin75.035 -0,4%Euro1,1703 -0,2%Öl65,22 +1,9%Gold4.836 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will Verhandlungen - EU stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will Verhandlungen - EU stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA
Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Börse Wien Schluss: Anleger werden doch wieder zuversichtlicher

21.01.26 18:14 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach einem Stimmungsumschwung am Nachmittag mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit plus 0,73 Prozent auf 5.410,16 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zuvor drei Verlusttage in Folge absolviert hatte.

Wer­bung

Im Fokus stand an den internationalen Finanzmärkten zur Wochenmitte vor allem die Rede des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump forderte dort sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Zur Durchsetzung seiner Forderung werde er aber "keine Gewalt anwenden", betonte Trump. Die Ankündigung nicht militärisch angreifen zu wollen, ließ an den Märkten die Risikoneigung der Akteure wieder anwachsen und zog damit die Aktienkurse nach oben. Zur Unterstützung trug laut Händlern auch bei, dass Trump seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten nicht erneuerte.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen SBO und Wienerberger in den Fokus der Akteure. Die SBO-Titel reagierten mit minus 0,8 Prozent. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Die Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) bewerteten die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr als leicht unter den Erwartungen.

Wienerberger-Papiere stiegen um 4,3 Prozent. Der Baustoffkonzern machte im Geschäftsjahr 2025 etwas mehr Umsatz, der operative Gewinn fiel im Jahresvergleich allerdings. Das Zahlenwerk lag laut Erste Group im Rahmen der Erwartungen.

Wer­bung

Verbund-Titel stiegen 1,2 Prozent auf 61,00 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stromkonzerns von 70,00 auf 65,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt.

Deutlich nach oben ging es unter den Schwergewichten in Wien auch für die voestalpine-Aktie mit plus 3,1 Prozent. Im Technologiebereich zogen AT&S um 4,5 Prozent hoch.

Tiefrot tendierten hingegen die Versicherungswerte. Vienna Insurance fielen um 2,1 Prozent. UNIQA kamen um 1,6 Prozent zurück.

Wer­bung

Auch die schwergewichteten Banken konnten nach einem Vorzeichenwechsel überwiegend zulegen. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verteuerten sich um 0,4 Prozent. Erste Group legten 0,7 Prozent zu. BAWAG schlossen prozentuell unverändert./ste/lof/APA/mis