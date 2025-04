Börse Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Index im Blick

Der ATX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Am Dienstag geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,19 Prozent auf 4.059,97 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 125,607 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,014 Prozent leichter bei 4.051,74 Punkten, nach 4.052,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4.049,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.061,81 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, notierte der ATX bei 4.175,93 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 29.01.2025, bei 3.819,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, lag der ATX noch bei 3.564,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4.356,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,41 Prozent auf 14,54 EUR), BAWAG (+ 1,61 Prozent auf 94,45 EUR), Lenzing (+ 1,08 Prozent auf 28,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,68 Prozent auf 23,72 EUR) und voestalpine (+ 0,61 Prozent auf 23,14 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,16 Prozent auf 77,10 EUR), Vienna Insurance (-0,97 Prozent auf 40,95 EUR), OMV (-0,61 Prozent auf 45,90 EUR), Verbund (-0,45 Prozent auf 65,70 EUR) und DO (-0,15 Prozent auf 134,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 19.970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,607 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,52 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

