Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Donnerstagssitzung im Plus

SIX-Handel im Blick

Der SLI stieg am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX schlussendlich 0,48 Prozent höher bei 1.772,05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,159 Prozent stärker bei 1.766,32 Punkten, nach 1.763,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1.758,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 1.772,71 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,266 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.721,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der SLI auf 1.680,52 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.01.2023, den Wert von 1.709,73 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell SGS SA (+ 3,57 Prozent auf 75,38 CHF), Julius Bär (+ 2,95 Prozent auf 48,23 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 301,30 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 25,38 CHF) und Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 28,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-3,00 Prozent auf 1,94 CHF), Givaudan (-1,35 Prozent auf 3.366,00 CHF), Straumann (-1,22 Prozent auf 129,15 CHF), Temenos (-1,16 Prozent auf 75,22 CHF) und Schindler (-1,13 Prozent auf 209,80 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.112.323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271,946 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

