Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag auf rotem Terrain

20.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 82,39 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 82,39 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 81,98 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.393.555 Nestlé-Aktien. Am 23.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 95,08 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 CHF für die Nestlé-Aktie. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,39 CHF im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie etwas tiefer: Bulcke hört zur Generalversammlung 2026 auf SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen

