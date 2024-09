Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester

SLI aktuell

Der SLI befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,81 Prozent fester bei 1.998,17 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,971 Prozent auf 2.001,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1.982,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.005,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.990,35 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,77 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 26.08.2024, bei 2.004,25 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.06.2024, einen Wert von 1.947,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.09.2023, wurde der SLI mit 1.709,24 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13,31 Prozent. Bei 2.023,54 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.742,94 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 12,09 Prozent auf 175,75 CHF), Richemont (+ 8,03 Prozent auf 131,15 CHF), VAT (+ 5,41) Prozent auf 430,30 CHF), ams (+ 4,63 Prozent auf 1,14 CHF) und Julius Bär (+ 2,99 Prozent auf 50,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-3,23 Prozent auf 10.800,00 CHF), Novartis (-1,47 Prozent auf 97,90 CHF), Givaudan (-1,31 Prozent auf 4.609,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 231,90 CHF) und Geberit (-0,60 Prozent auf 559,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 8.384.145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 227,556 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,06 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net