Beauty-IPO der Superlative: Oddity-Aktie bald an der NASDAQ - Das sollten Investoren über den Milliarden-Börsengang von Oddity wissen

Mit der israelisch-amerikanischen Online-Beauty-Plattform strebt das nächste Unternehmen an die Börse, welches sich eine Milliardenbewertung erhofft. Dabei hat der Börsenkandidat erst kürzlich seine Erwartungen nochmal nach oben geschraubt. Das gibt es über den Oddity-IPO zu wissen.

• Oddity strebt an die NASDAQ

• Preisspanne zwischen 32 und 34 US-Dollar je Aktie

• Milliardenbewertung angepeilt

Oddity ist eine Online-Plattform für Beautyprodukte, die sich von anderen Plattformen durch das Verbinden des klassischen Beauty-Angebots mit neuesten Technologien unterscheidet. So gibt das Unternehmen auf seiner Webseite an, dass 40 Prozent der Angestellten aus dem Technologie-Bereich kommen würden und bereits bedeutende Investments in proprietäre Software und Infrastruktur geflossen wären. In dem IPO-Prospekt bezeichnet sich Oddity zudem selbst als "Technologie-Unternehmen".

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz zwar in New York, verfügt jedoch auch über ein Zentrum für Forschung und Entwicklung in Tel Aviv sowie einem Labor (Oddity Labs) in Boston. Mit dem digitalen Ansatz will sich der Börsenkandidat vom stationären Beauty-Einzelhandel abheben und den Kunden zum einen bessere Produkte, aber auch insgesamt eine bessere Kundenerfahrung bieten. So schreibt sich Oddity auf die Fahnen, mittels innovativer Technologien Kunden solche Produkte liefern zu können, die individuell auf sie zugeschnitten sind. Auf der Webseite heißt es: "Wir transformieren globale Industrien mit revolutionärer Technologie, disruptivem Denken und unserem massiven Datenspeicher".

Dabei setzt Oddity auch auf das Trendthema Künstliche Intelligenz. So hat das Unternehmen proprietäre KI-Matches entwickelt, die dem Verbraucher mithilfe von maschinellem Lernen die Produkte vorschlagen, die am besten zu ihm passen. Außerdem hat Oddity eine patentierte Software erdacht, um mithilfe der Smartphone-Kamera die Eigenschaften von Haut und Haaren analysieren zu können, was wiederum zum Finden des am besten geeigneten Beauty-Produkts beitragen soll.

Beim individuellen Erstellen der Produkte setzt das Unternehmen auf eine KI-betriebene Methode zur Bestimmung der Moleküle, die auch schon in der Pharmaindustrie eingesetzt wird. Daneben verfügt Oddity bereits über zwei Marken (IL MAKIAGE und SpoiledChild), will künftig jedoch noch mehr Brands aufbauen. Zu Oddity gehört außerdem die Video-On-Demand-Plattform KENZZA, die mit verschiedenen Beauty-Influencern kooperiert.

Milliardenbewertung angepeilt

Oddity strebt an die US-Börse NASDAQ mit dem Tickersymbol "ODD". Wie der IPO-Präsentation zu entnehmen ist, sollen insgesamt 10.526.314 Aktien (1.754.385 Primär-Aktien und 8.771.929 Sekundär-Aktien) angeboten werden. Als aktive Bookrunner stehen dabei Goldman Sachs, Morgan Stanley sowie Allen & Company LLC bereit.

Ursprünglich hatte Oddity seine Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 30 US-Dollar anbieten wollen, erst kürzlich hat das Unternehmen die Preisspanne jedoch noch einmal auf 32 bis 34 US-Dollar erhöht. Damit strebt der Konzern eine Bewertung von rund 1,92 Milliarden US-Dollar an und damit 13 Prozent mehr als noch zuvor. Am oberen Ende der Spanne würden Oddity und den jetzigen Investoren, die die Möglichkeit haben ihre Anteile zu versilbern, 358 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült. Wie Reuters berichtet, würden zwei Prozent der Aktien Kleinanlegern angeboten, die diese über den Broker SoFi Technologies erwerben können.

Odditys Umsatz und Gewinn legen zu

Wie aus der IPO-Präsentation hervorgeht, konnte Oddity in den letzten vier Jahren den Umsatz kontinuierlich steigern auf 325 Millionen US-Dollar in 2022 (+45 Prozent im Vorjahresvergleich). Beim bereinigten EBITDA ging es von 7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022 auf 28 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 nach oben. Für das erste Halbjahr 2023 strebt das Unternehmen nach einem Umsatz von 300 bis 310 Millionen US-Dollar (188 Millionen im Vorjahresvergleich). Beim bereinigten EBITDA soll es von 31 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 60-65 Millionen US-Dollar nach oben gehen. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 40 Millionen Nutzer und nutzt mehr als eine Milliarden Datapoints. Wie Oddity angibt, verfügte es im zweiten Quartal 2023 über Barmittelreserven in Höhe von 106 Millionen US-Dollar.

Noch hat Oddity nicht preis gegeben, wann genau das IPO über die Bühne gebracht werden soll, es dürfte jedoch unmittelbar bevorstehen.

