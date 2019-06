Aluflexpack stößt auf großes Interesse

€uro am Sonntag

Die Orderbücher und die Mehrzuteilungs­option seien voll gedeckt, teilte eine der Transaktionsbanken mit. Die schweizerisch- kroatische Firma will mit dem Börsengang bis zu 150 Millionen Euro einsammeln.Die Aktien sollen zwischen 20 und 26 Franken kosten und am 28. Juni erstmals gehandelt werden. Im Rahmen der Transaktion will auch Aluflexpack -Eigentümer Montana Tech Components teilweise aussteigen.______________________________