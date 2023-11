Flutter-Aktie fällt zweistellig: Flutter bereit für Listing in New York - Abmeldung von EURONEXT Dublin geplant

Börsennotierung in den USA

Flutter Entertainment hat die Vorbereitung für seine Börsennotierung in den USA abgeschlossen.

Voraussichtlich im ersten Quartal 2024 werden die Aktien des Glücksspielkonzerns an der New Yorker Börse notieren, teilte das Unternehmen in Dublin mit. Zugleich will sich Flutter von der EURONEXT Dublin abmelden. Man halte es nun für angemessen, nur noch zwei Börsennotierungen beizubehalten, um die regulatorische Komplexität zu minimieren, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Flutter-Aktie wird wie bisher auch weiter in London gehandelt. Der Anbieter von Sportwetten, Onlinepoker und Casinospielen, der unter anderem mit den Marken Pokerstars und Paddy Power auftritt, ist Teil des FTSE 100.

Flutter meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 8 Prozent auf 2,04 Milliarden Pfund, unterstützt von einem Anstieg der Gaming-Einnahmen um 22 Prozent. Deutliche Umsatzverluste in Australien wurden durch Wachstum in den USA, Großbritannien und Irland mehr als ausgeglichen.

Flutter-CEO Peter Jackson äußerte die Erwartung, dass der aktuelle starke EBITDA-Anstieg in den USA sich bis ins Jahr 2024 und darüber hinaus fortsetzen werde.

Flutter sacken ab nach Zahlen und Ausblick

Der Online-Glückspielkonzern Flutter hat am Donnerstag mit seinem Zahlenwerk und dem Ausblick laut Analysten die Erwartungen verfehlt. Die auch im EURO STOXX 50 notierte Aktie sackt in London zeitweise um 11,28 Prozent auf 121,55 GBP ab, an der EURONEXT in Dublin geht es 10,28 Prozent auf 141,35 Euro runter. Analyst James Wheatcroft vom Investmenthaus Jefferies monierte vor allem, dass das erwartete operative Jahresergebnis 5 Prozent unter der Konsensschätzung liege und die Aussagen zu 2024 auf Gegenwind schließen ließen.

Goldman-Analyst Ben Andrews schrieb zudem, dass das Umsatzwachstum im dritten Quartal die Markterwartung verfehlt habe. Er hob zudem die Neuigkeiten rund um die geplante US-Börsennotierung hervor. Flutter strebt sein Zweitlisting an der NYSE im ersten Quartal 2024 an, weshalb die Aktie voraussichtlich kurz vorher von der irischen Börsen genommen werde. Die Notierung an der Londoner Börse soll vorerst bleiben, für die Zukunft aber wird die Erstnotiz in den USA angestrebt.

STOCKHOLM (Dow Jones) / LONDON (dpa-AFX Broker)