DAX22.953 +2,6%Est505.647 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +3,5%Nas22.110 +2,1%Bitcoin61.519 +4,8%Euro1,1632 +0,6%Öl101,2 -7,7%Gold4.496 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt hoch -- US-Börsen steigen -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie reduziert Verluste: Starke Zahlen - Dividende unverändert - Fokus auf Rüstung Salzgitter-Aktie reduziert Verluste: Starke Zahlen - Dividende unverändert - Fokus auf Rüstung
Bitcoin-Killer Quantencomputer? Neues Whitepaper zeigt, wann es für Krypto wirklich gefährlich wird Bitcoin-Killer Quantencomputer? Neues Whitepaper zeigt, wann es für Krypto wirklich gefährlich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bosch und Tata schmieden E-Mobilitäts-Bündnis für Indien

23.03.26 14:27 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Bosch und der Autozulieferer Tata AutoComp Systems planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Elektromobilität in Indien. Die Vorstände hätten der Transaktion bereits zugestimmt, wie die Unternehmen mitteilten. Ziel sei es, Wachstumschancen im indischen Markt zu erschließen. Das Joint Venture soll sich auf die Entwicklung, die lokale Fertigung und den Vertrieb von E-Achsen und E-Motoren konzentrieren.

Wer­bung

Die Gründung steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Beide Partner sollen demnach zu gleichen Teilen an dem Joint Venture beteiligt sein. Nach Zustimmung der Kartellbehörden soll das Unternehmen bis Mitte 2026 den Betrieb aufnehmen. Geplant ist ein Sitz im indischen Pune.

Partnerschaft für elektrisches Fahren

Die dynamische Entwicklung der Elektromobilität in Indien passt nach Angaben des Chefs der Zuliefersparte, Markus Heyn, zur strategischen Ausrichtung der Schwaben. E-Mobilität sei ein zentrales Zukunftsfeld, in das Bosch entlang der gesamten Wertschöpfungskette investiere - von Halbleitern bis zu kompletten Achsantrieben. In den Bereich sind nach Angaben des Zulieferers weltweit bereits mehr als sechs Milliarden Euro geflossen.

Die geplante Partnerschaft sei ein entscheidender Schritt, bei dem Bosch seine Technologieführerschaft mit starker lokaler Expertise bündeln wolle, wird Heyn zitiert. "Unser Ziel ist es, die Transformation zur Elektromobilität für unsere Kunden in Indien gemeinsam zu beschleunigen." Tata AutoComp Systems ist ein Autozulieferer und Teil des indischen Mischkonzerns Tata Group. Wie Branchenprimus Bosch entwickelt und produziert das Unternehmen Komponenten und komplette Fahrzeugsysteme für Autohersteller.

Wer­bung

Deutsche Autoindustrie setzt auf Indien

Angesichts der Probleme in anderen Märkten gewinnt Indien für die deutschen Autobauer und Zulieferer zunehmend an Bedeutung. Das Land ist dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zufolge ein wichtiger Produktionsstandort und bietet als drittgrößter Pkw-Einzelmarkt ein "enormes Potenzial". 2025 wurden in Indien rund 4,5 Millionen Autos verkauft. Profitieren dürften auch Hersteller von Stromern: Die indische Regierung hat sich laut VDA unter anderem das Ziel gesetzt, den Anteil von E-Autos bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern./jwe/DP/men