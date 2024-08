BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 4,49 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 4,49 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,47 GBP aus. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 11.141.399 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Gewinne von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,309 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,46 GBP.

Am 30.07.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,77 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,722 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter

Wie Experten die BP-Aktie im Juli einstuften

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester