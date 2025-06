BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,64 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,64 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,63 GBP. Bisher wurden via London 325.221 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,94 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 35,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 9,59 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,31 GBP angegeben.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,423 USD je Aktie in den BP-Büchern.

