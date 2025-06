BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,64 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,64 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 3,62 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,65 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 9.914.046 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,91 GBP) erklomm das Papier am 06.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 9,42 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,31 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,423 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

Mai 2025: So schätzen Experten die BP-Aktie ein

Aktien von Reliance und BP tiefer: BPs Castrol weckt wohl Interesse von Reliance, Apollo und Lone Star