BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,60 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,60 GBP zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,60 GBP aus. Mit einem Wert von 3,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 643.577 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,31 GBP für die BP-Aktie.

BP veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,423 USD fest.

