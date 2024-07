BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BP

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 4,84 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,84 GBP. Bei 4,82 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10.221.561 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Gewinne von 16,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,220 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,306 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,45 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,782 USD je Aktie aus.

