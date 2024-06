BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 4,61 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,2 Prozent auf 4,61 GBP ab. Die BP-Aktie sank bis auf 4,61 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,72 GBP. Bisher wurden via London 22.537.640 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,96 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Abschläge von 4,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,37 GBP je BP-Aktie aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,63 Prozent zurück. Hier wurden 38,55 Mrd. USD gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,776 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Börse Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagnachmittag zu