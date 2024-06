BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 4,72 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,72 GBP ab. Die BP-Aktie sank bis auf 4,72 GBP. Bei 4,72 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.957.227 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 USD, nach 0,220 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,37 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,776 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Börse Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagnachmittag zu