BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Montagvormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,09 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,09 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,11 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 576.069 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. 32,25 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,71 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,04 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,22 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 36,35 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent verringert.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,601 USD je BP-Aktie.

