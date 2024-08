BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,35 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,35 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,35 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,34 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.294.426 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,27 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,309 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,46 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 30.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,720 USD je Aktie belaufen.

