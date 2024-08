BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,31 GBP.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 4,31 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,32 GBP aus. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,29 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,30 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 576.453 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,26 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 1,05 Prozent sinken.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,309 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,31 GBP.

Am 30.07.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,77 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,716 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone