BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,23 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,23 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,26 GBP an. Bei 4,25 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.214.328 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,75 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,306 USD je BP-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,65 Prozent auf 36,35 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,599 USD je Aktie.

